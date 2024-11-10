Садальский показал реинкарнацию известного человека из прошлого

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский показал архивное фото человека, который напомнил ему известную современную личность.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman

Станислав Садальский опубликовал в "Инстаграме"* фото оператора, работавшего с режиссёром Сергеем Эйзенштейном по имени Эдуард Тиссе.

"Офигеть! это фото вам никого не напоминает? Реинкарнация?" — написал актёр под кадром.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что Эдуарду Тиссе так хорошо удалось снять фильм "Октябрь", что его потом путали с кинохрониками октябрьской революции.

Садальский рассказал, что сам Владимир Ленин приглашал кинооператора к себе домой пить чай в компании Надежды Крупской.

Подписчики актёра разделились во мнении. Одни уверены, что Тиссе внешне напоминает Владимира Путина, другие увидели в нём комика Вадима Галыгина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Миха́йлович Эйзенште́йн ( 10 [22] января 1898, Рига, Лифляндская губерния, Российская империя — 11 февраля 1948, Москва, РСФСР, СССР) — советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, педагог.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.