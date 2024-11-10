Эти ковры точно будут в моде в 2025 году

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ковёр — это неотъемлемая часть любого интерьера, добавляющая уют и завершённость пространству. В 2025 году модные тенденции будут сосредоточены на оригинальности и комфорте.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Необычные формы. Ковры нестандартных форм, таких как закруглённые или круглые, набирают популярность. Они придают помещению уют и делают интерьер более оригинальным.

Геометрические узоры. Изделия с чёткими линиями и геометрическими элементами идеально подчёркивают современный стиль и добавляют динамику в оформление комнаты.

Ковры с бахромой. Бахрома снова в моде, придавая коврам изысканность и нотку винтажного шарма.

Шегги. Высокий ворс остаётся актуальным, создавая уютную и мягкую атмосферу. Такой ковёр становится центром внимания и дарит ощущение комфорта.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.