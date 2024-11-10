Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем древние египтяне кастрировали овец и меняли форму их рогов
Кошка роняет предметы со столов: это часть её природы
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях
Загадочный наклон головы у собак: узнайте, что скрывается за этим жестом
Учёные из Китая сообщили, что микробы смогли адаптироваться к чистящим средствам
Как правильно носить красную помаду
Секреты вкусного плова: правильный рис, масло и специи
Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа
Недорогие лайфхаки для создания уюта в доме

Эти ковры точно будут в моде в 2025 году

0:58
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ковёр — это неотъемлемая часть любого интерьера, добавляющая уют и завершённость пространству. В 2025 году модные тенденции будут сосредоточены на оригинальности и комфорте.

Эти ковры точно будут в моде в 2025 году
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Необычные формы. Ковры нестандартных форм, таких как закруглённые или круглые, набирают популярность. Они придают помещению уют и делают интерьер более оригинальным.

Геометрические узоры. Изделия с чёткими линиями и геометрическими элементами идеально подчёркивают современный стиль и добавляют динамику в оформление комнаты.

Ковры с бахромой. Бахрома снова в моде, придавая коврам изысканность и нотку винтажного шарма.

Шегги. Высокий ворс остаётся актуальным, создавая уютную и мягкую атмосферу. Такой ковёр становится центром внимания и дарит ощущение комфорта.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Последние материалы
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта
Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа
Секреты вкусного плова: правильный рис, масло и специи
Недорогие лайфхаки для создания уюта в доме
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Какой спорт поможет избавиться от грыж позвоночника? Рассказал врач
Когда кошка прячется: что стоит за этим поведением
Как повысить урожайность жимолости и избежать разочарования на даче
Пространство для собаки в маленькой квартире: лучшие решения
Что добавить в фаршированные перцы для насыщенного вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.