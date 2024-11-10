Зачем древние египтяне кастрировали овец и меняли форму их рогов

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В древнем погребальном комплексе верхнеегипетского Нехена археологи обнаружили специально изменённые черепа овец, датируемые примерно 3700 годом до н. э. Всего было найдено 6 овец, все мужского пола и кастрированные. Их рога были расположены не в естественном направлении, а в вертикальной позиции. В некоторых случаях рога были полностью удалены, что является практикой, продолжающейся в большинстве регионов мира и которая теперь прослеживается до Древнего Египта.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacob_sheep_skull_at_the_Royal_Veterinary_College_anatomy_museum.jpg by John Cummings

Под руководством бельгийского исследователя Вима Ван Нира (Wim Van Neer) данные находки были опубликованы в последнем номере журнала The Journal of Archaeological Science.

"Ове специально модифицировали через кастрацию. Кроме того, их рога были направлены вверх, и в одном случае рога были полностью удалены, — отметил Ван Нир, выступая в Королевском бельгийском институте естественных наук. - Рога были намеренно изменены таким образом, чтобы расти вверх, и в трёх случаях это привело к образованию прямых параллельных рогов. Овцы из Нехена предоставляют самые старые доказательства модификации рогов у скота и первое доказательство применения этой практики к овцам".

Эта практика была распространена в Древнем Египте в основном из-за аграрного характера общества, а овцы использовались вплоть до фараонского периода, включая додинастический.

Кроме того, одомашненные крупные рогатые скотины поддерживали пищевые потребности населения, поставляя мясо, костный мозг, молочные продукты и жир (шерсть не пользовалась такой популярностью из-за жаркого климата). Предположительно, овцы появились в Египте около 5000 года до н. э., вероятно, из региона Ближнего Востока.

Модификация рогов была способом добиться большего контроля над животными и защитить пастуха от удара рогами, что могло привести к летальному исходу. Для этого древние египтяне ломали кости и связывали рога у основания, чтобы они росли параллельно и вверх.

Самые ранние изображения крупного рогатого скота с деформированными рогами были найдены в элитных гробницах периода Старого Царства (около 2686–2160 гг. до н. э.), сообщает The Independent.

Изображений овец с рогами несколько больше — например, в раннем храме в Абидосе можно увидеть "барана, выполненного в виде глиняной аппликации на высоком керамическом подставке для сосуда" и "двух овец с длинными спиральными рогами, изображённых на керамическом ритуальном сосуде".

С эпохи Первой династии (около 3500 года до н. э.) изображения овец становятся всё более частыми, поскольку овца или баран начинают играть важную роль в письменности в виде иероглифа! Одновременно овца становится частью религиозной системы как олицетворение различных богов-баранов.

Начиная с Четвёртой династии (около 2600 года до н. э.), часто называемой "золотым веком", аграрные сцены начинают украшать стены гробниц, изображая "стада овец, топчущих посевы". При этом на некоторых изображениях встречаются рога в виде спирали. С архарами можно столкнуться уже в Среднем Царстве (около 1991 г. до н. э.), когда у этих овец появляются рога в виде полумесяца.

"С начала Среднего Царства иконографические свидетельства подтверждают присутствие архаров, а первые физические доказательства были найдены в ходе раскопок на территории Телль эль-Даба, где большая часть останков фауны относится ко Второму промежуточному периоду. Из 25 найденных особей, двое оказались с рогами в виде спирали, 16 — самцами архаров, 4 — самками архаров, и три безрогие самки", — пишут исследователи.

До конца Нового Царства (около 900 г. до н. э.) овцы с спиралевидными рогами продолжали изображаться среди домашнего скота, однако они были заменены архарами, хотя точный момент смены неизвестен.

Уточнения

Нехен (егип. Nḫn), Иераконполь, Гиераконполь (‘Ιεράϰων πόλις, в переводе с др.-греч. — «город коршунов»); Ком-эль-Ахмар (масри الكوم الأحمر, DMG el-Kōm el-Aḥmar «Красный Курган») — комплекс древнеегипетских памятников на западном берегу Нила в Верхнем Египте, ок. 80 км к югу от Луксора, севернее Эдфу, напротив культового центра богини Нехбет — города Эль-Каб.



Додинастический период (конец V тыс. — ок. 3100 до н. э.) — последний доисторический период на территории Египта, эпоха окончательного разложения родоплеменных отношений (до сер. V тыс.), складывания социально дифференцированного общества и возникновения первых древнеегипетских рабовладельческих государств (2 пол. IV тыс.).



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А́бидос (Абджу егип. ȝbḏw, копт. Ⲉⲃⲱⲧ Ebōt, др.-греч. Ἄβυδος, араб. أبيدوس‎ Abīdūs) — древний город в Египте.

