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Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях

3:02
Садоводство

Грецкий орех — это не только вкусные, но и полезные плоды, которые можно вырастить в домашних условиях. Для успешного выращивания нужно подготовить грунт, выбрать качественный посадочный материал и обеспечить растению должный уход, включая полив, подкормку, обрезку и поддержание оптимальной температуры.

Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, CC BY-SA 3.0

Выбор посадочного материала

Выбор качественного посадочного материала напрямую влияет на успех выращивания. Главное требование — свежесть ореха. Только свежие орехи могут прорасти, в то время как старые или обработанные термически экземпляры, как правило, не дают всходов. Лучшее время для покупки орехов — сентябрь, при этом предпочтение стоит отдавать тем, что не подвергались сушке и имеют здоровый вид.

Подготовка к посадке

Для стратификации орехи нужно положить в увлажненный песок и поместить в холодное место на 100 дней. Стратификация может быть ускорена до месяца при соблюдении тех же условий. После этого орехи замачиваются в воде, и только те, что утонули, подходят для посадки. Если планируется осенняя посадка, стратификация происходит в почве, и всходы появятся через три месяца.

Выбор места, почвы и горшка

Для ореха подходит глубокий горшок диаметром не менее 30 см, что позволит корням развиваться. Земля должна быть рыхлой и щелочной. Также важно обеспечить хорошее освещение для растения и защитить его от сквозняков.

Как правильно провести посадку

В подготовленный горшок укладывается слой дренажа, после чего заполняется грунт, оставляя сантиметр до края. В углубление помещается орех, который затем засыпается грунтом и поливается. Рекомендуется поставить горшок на хорошо освещенное место.

Уход за деревцем

Грецкий орех требует правильного ухода. Полив следует проводить по мере подсыхания почвы, избегая как пересыхания, так и переувлажнения. В теплое время года горшок можно выносить на свежий воздух, но следует избегать сквозняков. Влажность можно поддерживать путем опрыскивания и установки емкости с водой рядом с растением.

Обрезка дерева

Чтобы контролировать размер дерева, необходимо проводить обрезку. Формировать крону лучше в течение нескольких лет, начиная со второго года жизни растения. Важно удалять вертикальные побеги и поддерживать оптимальный размер кроны для условий помещения.

Защита от болезней и вредителей

Грецкий орех в домашних условиях редко страдает от заболеваний, но профилактическая обработка все же необходима. Осенью и весной растения обрабатываются медным купоросом или бордоской жидкостью для предотвращения болезней.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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