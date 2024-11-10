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Молдавия модернизирует туризм и вводит новые правила для развития региональных направлений

0:53
Туризм

Молдавия делает ставку на развитие регионального туризма, сообщает NewsMail.

Молдавия модернизирует туризм и вводит новые правила для развития региональных направлений
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Парламент страны принял в первом чтении поправки к закону Об организации и осуществлении туристической деятельности, направленные на модернизацию сферы туризма.

Эти изменения вводят новые определения, такие как "туристический путеводитель", "информационный указатель" и другие. Также предусматривается создание организаций по управлению туристическими направлениями, которые могут быть образованы как органами власти, так и профессиональными организациями.

Законопроект также устанавливает правила для работы Национального офиса по туризму, регулирует полномочия Министерства культуры по финансированию проектов некоммерческих организаций в сфере туризма.

Документ должен быть рассмотрен парламентом во втором чтении.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Молда́вия или Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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