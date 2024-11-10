Молдавия модернизирует туризм и вводит новые правила для развития региональных направлений

Молдавия делает ставку на развитие регионального туризма, сообщает NewsMail.
Парламент страны принял в первом чтении поправки к закону Об организации и осуществлении туристической деятельности, направленные на модернизацию сферы туризма.
Эти изменения вводят новые определения, такие как "туристический путеводитель", "информационный указатель" и другие. Также предусматривается создание организаций по управлению туристическими направлениями, которые могут быть образованы как органами власти, так и профессиональными организациями.
Законопроект также устанавливает правила для работы Национального офиса по туризму, регулирует полномочия Министерства культуры по финансированию проектов некоммерческих организаций в сфере туризма.
Документ должен быть рассмотрен парламентом во втором чтении.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Молда́вия или Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.