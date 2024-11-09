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Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут

0:59
Еда

Для приготовления этого простого и вкусного салата с крабовыми палочками  потребуются свежие ингредиенты и немного времени. Салат получается сочным, ароматным и подойдет для любого повода!

Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Фото: flickr.com by nvarchar, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки - 500 г
  • Яйца вареные — 5 шт.
  • Консервированная кукуруза — 1 банка
  • Свежие огурцы — 200 г
  • Майонез — 180 г
  • Соевый соус — 10 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Петрушка свежая — 1 пучок

Приготовление:

Нарежьте крабовые палочки, яйца и огурец небольшими кубиками и выложите их в салатник.
Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость, и мелко нарезанную петрушку.
Для заправки раздавите чеснок и смешайте его с майонезом и соевым соусом.
Выложите заправку и майонез в салатник и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки - вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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