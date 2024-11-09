Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут

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Для приготовления этого простого и вкусного салата с крабовыми палочками потребуются свежие ингредиенты и немного времени. Салат получается сочным, ароматным и подойдет для любого повода!

Фото: flickr.com by nvarchar, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Крабовые палочки - 500 г

Яйца вареные — 5 шт.

Консервированная кукуруза — 1 банка

Свежие огурцы — 200 г

Майонез — 180 г

Соевый соус — 10 г

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка свежая — 1 пучок

Приготовление:

Нарежьте крабовые палочки, яйца и огурец небольшими кубиками и выложите их в салатник.

Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость, и мелко нарезанную петрушку.

Для заправки раздавите чеснок и смешайте его с майонезом и соевым соусом.

Выложите заправку и майонез в салатник и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки - вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

