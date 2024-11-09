Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут

Для приготовления этого простого и вкусного салата с крабовыми палочками потребуются свежие ингредиенты и немного времени. Салат получается сочным, ароматным и подойдет для любого повода!
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте крабовые палочки, яйца и огурец небольшими кубиками и выложите их в салатник.
Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость, и мелко нарезанную петрушку.
Для заправки раздавите чеснок и смешайте его с майонезом и соевым соусом.
Выложите заправку и майонез в салатник и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Кра́бовые па́лочки - вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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