Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой

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Выбирая подержанный автомобиль, стоит учитывать не только стоимость покупки, но и риск частых поломок. Некоторые модели, из-за их технических особенностей, могут быстро стать обузой, требуя постоянного ремонта. Мы собрали антирейтинг таких автомобилей, чтобы помочь избежать ненужных затрат и хлопот на вторичном рынке.

Фото: freepik.com by standret, PDM

На первое место в списке нежелательных покупок попал японский кроссовер Subaru Tribeca с двигателем 3.6 литра, который известен склонностью к перегреву. Владельцам этой модели нередко приходится полностью обновлять систему охлаждения: менять радиатор, шланги, крышки, термостат и водяной насос, чтобы избежать серьёзных поломок.

Второе место занял изящный француз Peugeot 607. Хотя модель почти не имеет серьёзных технических изъянов, её обслуживание рекомендуют проводить только в специализированных сервисах, что может стать дорогим и неудобным решением. К тому же, у Peugeot 607 часто выходят из строя катушки зажигания и датчики, а запчасти, такие как лямбда-зонд или подушки двигателя, бывает трудно найти.

В тройку антирейтинга вошла и немецкая премиальная Audi A8, которая требует регулярной замены дорогостоящих деталей. Владельцы этой модели сталкиваются с износом рулевых наконечников, стоек стабилизаторов, амортизаторов, сайлентблоков и других узлов, что обходится в значительные суммы.

Четвёртое место заняла Alfa Romeo 159. Хотя внешне этот автомобиль привлекателен, его владельцы часто вынуждены мириться с непрекращающимися ремонтами — у модели ломается практически всё, что можно отремонтировать, а затраты на восстановление могут заметно ударить по бюджету.

Завершает список французский Renault Scenic. Несмотря на популярность, автомобиль требует постоянного внимания: владельцам приходится регулярно менять различные элементы и узлы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

