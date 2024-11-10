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ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях

1:41
Авто

Согласно правилам дорожного движения, выезд на обочину строго запрещен и влечет штраф. Однако инспектор ГИБДД в интервью порталу njcar.ru разъяснил, что существуют ситуации, когда водители могут маневрировать по обочине без риска получить наказание.

ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях
Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях за движение по обочине полагается штраф в размере 1500 рублей. Нарушение фиксируется как инспекторами, так и камерами, но есть важные нюансы.

По ПДД обочина определяется как часть дороги, находящаяся рядом с проезжей частью и отделенная разметкой или отличающаяся покрытием. Если обочина асфальтирована и отделена сплошной линией, любое касание её колёсами считается нарушением. Однако стертая разметка или неочищенная дорога зимой могут усложнять различение границ, и водители невольно могут нарушить ПДД, не подозревая об этом.

Зимой, когда снег покрывает разметку, автомобилистам труднее определить границы проезжей части. В такой ситуации инспекторам сложно доказать факт нарушения. Иногда объезд по обочине может быть оправдан, например, при необходимости объехать заглохший грузовик. В таких случаях, согласно статье 2.7 КоАП, ответственность отсутствует, так как действия водителя оправданы крайней необходимостью.

ПДД учитывают реальную ситуацию на дороге, и такие исключения позволяют проявить гибкость в непростых дорожных условиях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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