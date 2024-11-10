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Что делать, если кот роняет предметы на пол

Кошка роняет предметы со столов: это часть её природы
1:39
Зоосфера

Почему кошки сбрасывают вещи со столов и полок: правда о странном поведении питомцев

Многие владельцы кошек нередко сталкиваются с привычкой пушистиков сбрасывать различные предметы на пол — коробки, посуду, даже смартфоны. На первый взгляд, такое поведение может показаться капризом или проявлением хулиганства. Но у этого действия, как утверждают специалисты, есть вполне логичное объяснение, связанное с природными инстинктами животного.

Кошка роняет предметы со столов: это часть её природы
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Причина в инстинктах

Кошки, даже если они живут в доме и не сталкиваются с реальной добычей, остаются хищниками по природе. Им свойственно тренировать свои охотничьи навыки — это помогает поддерживать физическую и ментальную активность. Когда кот сбрасывает предметы, он, скорее всего, имитирует игру с добычей, проверяя реакцию объекта на его действия. Поскольку в квартире, как правило, нет других подходящих "жертв", кошки выбирают для своих тренировок то, что попадается под лапу.

Как относиться к этому поведению

Владельцам остаётся принять такое поведение как часть природных инстинктов кошки и не наказывать питомца. Кошки не действуют "из вредности" и не пытаются разозлить хозяев — они просто следуют своему естественному поведению. Наказание может только ухудшить ситуацию и вызвать у питомца стресс.

Вместо этого, можно попробовать направить его внимание на специальные игрушки, имитирующие движения добычи. Они помогут кошке выплеснуть энергию и снизят вероятность того, что она будет сбрасывать предметы.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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