В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия

3:17 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.

Фото: openverse by Marufish is licensed under CC BY-SA 2.0.

В Европе буквально нет воды

Издание Politico предупредило, что, по данным Еврокомиссии (ЕК), Евросоюз не готов к преодолению последствий засухи. ЕК считает, что дефицит воды на континенте угрожает почти всем аспектам жизни человека от личных потребностей до потребностей промышленности, сельского хозяйства, туризма, противодействия пожарам и т. д.

Эти проблемы, по мнению ЕК, усиливают конкуренцию за водные ресурсы "внутри и между государствами-членами ЕС по поводу трансграничных водных ресурсов".

Politico напоминает, что в некоторых регионах уже идут споры по поводу воды. Так, в Испании пострадавшая от засухи Каталония пытается убедить центральное правительство отвести речную воду из соседнего Арагона, "разжигая политическую напряжённость". Во Франции в прошлом году произошли столкновения из-за планов создания водохранилищ.

Эксперты в Европе отмечают, что засуха в Европе началась с 2018 года. Во Франции некоторые регионы остались без работающего водопровода из-за банального отсутствия воды как таковой. Также в конфликт вступили экологи и фермеры, которым нужна вода для полива. В Германии выросло число судебных споров о правах на владение водными ресурсами страны — в два раза за последние 20 лет.

ЕС и его государства-члены должны значительно лучше подготовиться к климатическим рискам и эффективно бороться с ними, призывает Еврокомиссия.

Россия должна была поделиться водой

Конечно, это лоббирование "зелёной" повестки, но на уровне ЕС климатическую проблему не решить.

Гораздо проще её решить путём завоевания водных артерий, например, через развал РФ, которая обладает самыми большими запасами пресной воды на планете и "должна поделиться".

После того как США выиграли холодную войну, долгое время на Западе назревал вопрос, почему русские сами решают, кому продавать свои ресурсы и за сколько. И эта мысль постепенно переросла в желание эти ресурсы забрать. Но отношения "колония — метрополия" с РФ не сложились, поэтому и возникли

проект "анти-Россиия",

украинские нацисты с их ненавистью к России

и продвижение НАТО на восток.

Вода — главный фактор безопасности России

Дефицит воды сегодня наблюдается практически везде в мире, а не только в Европе. Страдают

Китай,

Япония,

Центральная Азия,

Австралия,

практически вся Африка.

Рано или поздно встанет вопрос о выживании Европы, так как вода — это главный лимитирующий фактор. И столицы многих сильных мира сего попросят РФ помочь с этой проблемой.

И тогда в Москве подумают, что можно сделать и что "попросить" взамен. В этом случае проблема безопасности РФ решится очень быстро и на долгие времена.

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