Ваш автомобиль внезапно теряет мощность? Вот что действительно происходит

Профилактика и диагностика: как избежать потери мощности двигателя

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Потеря динамики при ускорении, известная как "провал" мощности, может быть вызвана различными причинами, включая проблемы с подачей топлива, искрообразованием или электронным блоком управления.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

На портале Тарантас Ньюс обсуждаются основные причины этой проблемы и методы их диагностики. К ним относятся конденсат в распределителе зажигания, который часто встречается во влажную погоду и вызывает сбои при повышении оборотов, негерметичность топливной системы, приводящая к потере вакуума, поломка датчика положения дроссельной заслонки, ухудшающая регуляцию подачи топлива, некачественное искрообразование из-за неисправности свечей зажигания и загрязнение фильтров, что снижает качество топливно-воздушной смеси.

Эти проблемы могут существенно снизить производительность двигателя и стабильность его работы.