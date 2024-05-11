Садальский восхитился 86-летней вдовой Владимира Высоцкого Мариной Влади: "Обожаю!"

Садальский поздравил Марину Влади с 86-летием: "Вы замечательная!"

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Станислав Садальский обратился к вдове Владимира Высоцкого Марине Влади в честь её дня рождения.

Фото: https://sadalskij.livejournal.com by "Живой журнал" Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что для жителей территории бывшего СССР Влади является, в первую очередь, любимой женщиной Владимира Высоцкого. Вдове артиста и музыканта 10 мая исполнилось 86 лет.

"Вы замечательная и более русская, чем многие, считающие себя такими. Обожаю!" — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Садальский напомнил слова поэта Андрея Вознесенского, который призывал установить Марине Влади памятник при жизни.