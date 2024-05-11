Станислав Садальский обратился к вдове Владимира Высоцкого Марине Влади в честь её дня рождения.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что для жителей территории бывшего СССР Влади является, в первую очередь, любимой женщиной Владимира Высоцкого. Вдове артиста и музыканта 10 мая исполнилось 86 лет.
"Вы замечательная и более русская, чем многие, считающие себя такими. Обожаю!" — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Садальский напомнил слова поэта Андрея Вознесенского, который призывал установить Марине Влади памятник при жизни.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.