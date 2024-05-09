Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз

Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году

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Компания Hyundai приняла решение следовать примеру своих конкурентов, таких как BMW, Audi и Stellantis, и начать предлагать платные подписки на дополнительные функции своих автомобилей. Новая система, разработанная южнокорейским автопроизводителем, позволит владельцам за дополнительную плату активировать такие опции, как подогрев сидений.

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"Мы планируем внедрить систему Features-on-Demand для увеличения возможностей персонализации автомобилей. В течение долгого времени наша основная цель была увеличение продаж автомобилей. Однако теперь мы задумались о перспективах, связанных не только с продажей автомобилей", — поделился руководитель Hyundai Connected Mobility Маркус Вельц.

Также Hyundai объявила о создании нового европейского подразделения, которое будет координировать работу глобальной подписочной службы Mocean Subscription и телематических сервисов Bluelink.

"Наше новое подразделение будет сосредоточено на развитии будущих направлений мобильности в автоиндустрии, начиная от сегодняшнего владения автомобилями и переходя к подписочным моделям в будущем", — заявил вице-президент Hyundai по маркетингу, продуктам и связям с общественностью, Андреас-Кристоф Хофманн.

Компания подчеркивает своё стремление к углублению отношений с клиентами после продажи автомобилей. В рамках новой стратегии Hyundai планирует добавлять в автомобили функции, доступные на подписной основе, а также расширять возможности старых моделей.

"Мы стремимся к тому, чтобы наша система Features-on-Demand изменила привычное представление о подписках в автоиндустрии, позволяя вносить новшества в старые автомобили", — отметил Маркус Вельц.

Хотя Маркус Вельц не уточнил, какие именно функции могут быть добавлены в старые модели, он предположил, что за отдельную плату возможно будет обновить программное обеспечение существующих компонентов, таких как аккумуляторы, двигатели, камеры и датчики, для повышения их производительности и функциональности.