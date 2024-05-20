Навка прокомментировала отсутствие Камилы Валиевой в своём ледовом шоу в июне

Навка заявила, что в июньском графике Валиевой в её ледовом шоу нет

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала отсутствие фигуристки Камилы Валиевой в расписании своего ледового шоу, запланированного на период с 12 по 30 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Навка заявила, что, по её данным, Валиева всё же планирует принять участие в шоу, несмотря на то, что имя фигуристки пока отсутствует в официальном расписании.

"По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике её нет. Но в планах, что она будет участвовать", — сказала Навка в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Валиева была дисквалифицирована на четыре года с конца января 2024 года за нарушение антидопинговых правил, а все её медали, включая олимпийское золото в командном турнире, были аннулированы.

До этого Валиева активно участвовала в шоу тренера Этери Тутберидзе, а также принимала участие в шоу Ильи Авербуха, чемпиона мира и олимпийского призера в танцах на льду.

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