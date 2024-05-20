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Ведение бизнеса на маркетплейсах: что нужно знать начинающим продавцам

Названы три главные ошибки начинающих интернет-продавцов

1:52
Экономика

Резкий рост объема интернет-покупок в последние годы привел к увеличению числа продавцов, стремящихся торговать на маркетплейсах.

Названы три главные ошибки начинающих интернет-продавцов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалист по бухгалтерскому и налоговому учету Мария Иржембицкая рассказала aif.ru, что новые продавцы часто совершают множество ошибок.

Эксперт пояснила, что начинающие продавцы регистрируются как индивидуальные предприниматели (ИП). Часто средства, поступающие от предпринимательской деятельности, расходуются как на личные нужды, так и на бизнес.

Такой подход усложняет контроль за финансами и может привести к утечке оборотных средств из бизнеса. Иржембицкая рекомендовала разделить личные финансы и оборотные средства, используемые для ведения бизнеса.

Многие продавцы не имеют опыта в бизнесе и бухгалтерии, что приводит к второй серьезной ошибке — отсутствию полноценного финансового учета.

Иржембицкая уточнила, что без достоверной информации о доходах, расходах и прибыли невозможно планировать развитие бизнеса. Некорректное отображение финансовых данных часто становится причиной банкротства предпринимателей.

Она подчеркнула необходимость регулярного внедрения системы финансового учета и отчетности. Ежемесячный анализ финансовых результатов и структуры доходов и расходов позволяет предпринимателям получить ясное представление о состоянии их бизнеса.

Третья серьезная ошибка — незнание налогового законодательства. Эксперт добавила, что неправильный выбор системы налогообложения и незнание предельных показателей выручки для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) могут существенно ухудшить финансовое положение предпринимателей. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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