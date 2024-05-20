Секреты опытных водителей: как правильно настроить зеркала и избежать слепых зон

Многие начинающие водители не осознают, насколько важно правильно настроить наружные зеркала заднего вида.
Это серьёзная ошибка, поскольку неправильно отрегулированные боковые зеркала могут привести к появлению слепых зон и значительно усложнить жизнь новичку за рулём.
Чтобы вождение не превращалось в постоянный стресс, необходимо правильно настроить наружные зеркала.
Неправильное расположение линии горизонта
Линия горизонта должна располагаться примерно посередине бокового зеркала. Если она находится значительно выше или ниже, оценить ситуацию на дороге будет сложнее.
Отражение передней ручки
Боковое зеркало должно быть настроено так, чтобы в нём была видна только ручка задней двери автомобиля, а крыло машины занимало около 20 процентов отражения. Если видно переднюю ручку, то зеркало отрегулировано неправильно.
Отражается только дорога
Если водитель видит в зеркале только дорогу и не видит ручку задней двери своего автомобиля, это тоже плохо. Такое положение зеркала создаёт дополнительные слепые зоны.
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