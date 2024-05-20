Избавляемся от проволочника эффективно: разложите это по земле и уничтожьте вредителя

Приманочные кучи могут быть эффективны в борьбе с вредителями

0:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Этот метод эффективен для борьбы с проволочником на больших участках. С весны раскладывайте кучи из свежей травы, просяной шелухи, кусочков картофеля или соломы диаметром 35 см, чтобы привлечь и уничтожить проволочников. Собранных вредителей затем уничтожают. Этот метод эффективен только до конца мая, пока жуки не уйдут в почву для откладывания яиц.

Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

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