Избавляемся от проволочника эффективно: разложите это по земле и уничтожьте вредителя

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Приманочные кучи могут быть эффективны в борьбе с вредителями

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Садоводство » Вредители и болезни

Этот метод эффективен для борьбы с проволочником на больших участках. С весны раскладывайте кучи из свежей травы, просяной шелухи, кусочков картофеля или соломы диаметром 35 см, чтобы привлечь и уничтожить проволочников. Собранных вредителей затем уничтожают. Этот метод эффективен только до конца мая, пока жуки не уйдут в почву для откладывания яиц.

Приманочные кучи могут быть эффективны в борьбе с вредителями
Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Ранее мы рассказали об очень урожайном сорте яблок, который позволяет собирать 80 кг плодов с дерева.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ САДА И ОГОРОДА. Знай врага в лицо!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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