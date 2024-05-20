Избавляемся от проволочника эффективно: разложите это по земле и уничтожьте вредителя

Этот метод эффективен для борьбы с проволочником на больших участках. С весны раскладывайте кучи из свежей травы, просяной шелухи, кусочков картофеля или соломы диаметром 35 см, чтобы привлечь и уничтожить проволочников. Собранных вредителей затем уничтожают. Этот метод эффективен только до конца мая, пока жуки не уйдут в почву для откладывания яиц.
Ранее мы рассказали об очень урожайном сорте яблок, который позволяет собирать 80 кг плодов с дерева.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.