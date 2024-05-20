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Питание для сияющего загара: пять продуктов, которые сделают вашу кожу золотистой

Пять продуктов, способствующих достижению идеального загара

1:35
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Оттенок загара зависит не только от времени, проведенного на солнце, и использования солнцезащитных средств, но и от диеты. Рацион играет ключевую роль в этом процессе, определяя, получите ли вы равномерный и привлекательный загар или столкнетесь с ожогами и покраснениями кожи. Некоторые продукты содержат вещества, способствующие выработке меланина и его равномерному распределению в коже. К ним относятся тирозин, триптофан, витамин Е и селен. Вот некоторые из них:

Пять продуктов, способствующих достижению идеального загара
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Морковь: богатый бета-каротином, морковный сок способствует быстрому и темному загару. Ее можно употреблять в виде сока или добавлять в салаты и смузи.
  2. Абрикосы: в абрикосах содержатся витамины и селен, ускоряющие процесс загара. Они помогают избежать красноты и сделать кожу золотисто-коричневой.
  3. Помидоры: ликопин, витамины группы B и минералы в помидорах защищают кожу от УФ-лучей. Томатный сок усиливает действие солнцезащитных кремов.
  4. Зелень: бета-каротин и витамины, содержащиеся в брокколи, шпинате, петрушке и зеленом горошке, помогают сохранить загар. Их употребление после отпуска поддерживает красивый загар на долгое время.
  5. Арбуз и дыня: они богаты железом, витаминами и минералами, что помогает увлажнить организм и защитить кожу от ожогов. Вещества, содержащиеся в этих фруктах, также усиливают загар.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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