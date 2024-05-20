Питание для сияющего загара: пять продуктов, которые сделают вашу кожу золотистой

Пять продуктов, способствующих достижению идеального загара

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Оттенок загара зависит не только от времени, проведенного на солнце, и использования солнцезащитных средств, но и от диеты. Рацион играет ключевую роль в этом процессе, определяя, получите ли вы равномерный и привлекательный загар или столкнетесь с ожогами и покраснениями кожи. Некоторые продукты содержат вещества, способствующие выработке меланина и его равномерному распределению в коже. К ним относятся тирозин, триптофан, витамин Е и селен. Вот некоторые из них:

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Морковь: богатый бета-каротином, морковный сок способствует быстрому и темному загару. Ее можно употреблять в виде сока или добавлять в салаты и смузи. Абрикосы: в абрикосах содержатся витамины и селен, ускоряющие процесс загара. Они помогают избежать красноты и сделать кожу золотисто-коричневой. Помидоры: ликопин, витамины группы B и минералы в помидорах защищают кожу от УФ-лучей. Томатный сок усиливает действие солнцезащитных кремов. Зелень: бета-каротин и витамины, содержащиеся в брокколи, шпинате, петрушке и зеленом горошке, помогают сохранить загар. Их употребление после отпуска поддерживает красивый загар на долгое время. Арбуз и дыня: они богаты железом, витаминами и минералами, что помогает увлажнить организм и защитить кожу от ожогов. Вещества, содержащиеся в этих фруктах, также усиливают загар.