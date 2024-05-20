Менеджер бара на Майорке изнасиловал британскую туристку на глазах друзей

Менеджер бара на Майорке, Испания, напоил туристку алкоголем и изнасиловал её на глазах друзей. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, 19-летняя британка отдыхала в баре S'illot на популярном курорте. Менеджер заведения напоил её, отвёл в кладовую и предложил заняться сексом. После её отказа она вышла на улицу, но мужчина последовал за ней, увёл в укромное место и изнасиловал.
Полиция сообщает, что двое его друзей наблюдали за происходящим. Сейчас их разыскивают. Сам насильник арестован и вскоре предстанет перед судом.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.