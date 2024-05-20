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Менеджер бара на Майорке изнасиловал британскую туристку на глазах друзей

Менеджер бара изнасиловал туристку на глазах своих друзей в Испании

0:41
Туризм

Менеджер бара на Майорке, Испания, напоил туристку алкоголем и изнасиловал её на глазах друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

Менеджер бара изнасиловал туристку на глазах своих друзей в Испании
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным издания, 19-летняя британка отдыхала в баре S'illot на популярном курорте. Менеджер заведения напоил её, отвёл в кладовую и предложил заняться сексом. После её отказа она вышла на улицу, но мужчина последовал за ней, увёл в укромное место и изнасиловал.

Полиция сообщает, что двое его друзей наблюдали за происходящим. Сейчас их разыскивают. Сам насильник арестован и вскоре предстанет перед судом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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