РСА придумал, как решить проблему с поставками запчастей и сократить простои в ремонте автомобилей

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РСА: использование б/у запчастей позволит сократить сроки ремонта по ОСАГО до 90%

Страхование

Исследование, выполненное Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) по заказу Российского союза автостраховщиков (РСА), показывает, что поставки подержанных запчастей дают возможность сократить сроки ремонта по ОСАГО на 80-90%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев на пресс-конференции, посвященной 30-летию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

РСА: использование б/у запчастей позволит сократить сроки ремонта по ОСАГО до 90%
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Ранее Уфимцев заявил, что сроки ремонта по ОСАГО увеличились до 45 дней из-за проблем с платежами с Турцией и ОАЭ, которые являются основными логистическими центрами, поставляющими запчасти для России.

Первый этап исследования НИИАТ показал, что большинство деталей, требующих замены при ремонте по ОСАГО, такие как бамперы, крылья, капоты и двери, могут быть заменены на б/у без ущерба для безопасности автомобиля. Нехватка наиболее востребованных запчастей и затруднённые из-за ухудшения внешнеэкономических связей поставки стали основной причиной увеличения сроков ремонтных работ. Использование б/у деталей может помочь решить эту проблему, подчеркнул Уфимцев.

Ранее РСА сообщил о том, что более трети российских водителей получили максимальную скидку на ОСАГО за безаварийное вождение.

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