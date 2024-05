РСА придумал, как решить проблему с поставками запчастей и сократить простои в ремонте автомобилей

Исследование, выполненное Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) по заказу Российского союза автостраховщиков (РСА), показывает, что поставки подержанных запчастей дают возможность сократить сроки ремонта по ОСАГО на 80-90%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев на пресс-конференции, посвященной 30-летию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain