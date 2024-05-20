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Олег Артюков
Frankfurter Rundschau: Россия жёстко отвечает на санкции

В Германии рассказали о жёстком ответе России на санкции

2:57
Экономика

Санкции западных стран против России затронули множество компаний и физических лиц. Однако Россия стала отвечать на давление ответными мерами, которые явно на Западе радости не вызывают, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

В Германии рассказали о жёстком ответе России на санкции
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

По мнению автора материала, Россия, в частности, якобы конфискует миллионы евро у Deutsche Bank и Commerzbank.

Дело в том, что на днях суд в Санкт-Петербурге арестовал активы немецких Deutsche Bank и Commerzbank по искам "Русхимальянса" на общую сумму 333,5 миллионов евро.

Аналогичное решение было принято в отношении активов итальянского UniCredit — здесь речь о сумме почти 463 миллионов евро. Банки выступали гарантами по контракту "Русхимальянса" с инжиниринговым подрядчиком Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций. Компания должна была участвовать в строительстве газоперерабатывающего завода в балтийском порту Усть-Луга.

Стоит отметить, "РусХимАльянс"также подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски немецким земельным банкам Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

"Пока неизвестно, как решение будет реализовано российскими судами и какие последствия будут для нашей деятельности в России", — прокомментировали представители Deutsche Bank.

Автор материала в немецком издании считает, что Россия всё чаще отвечает на санкции. В связи с этим ряд западных компаний уже распрощались со своими активами в России. А другие продали свой бизнес якобы по заниженной цене. В некоторых случаях огромные активы продают за символическую плату в один рубль.

Стоит отметить, что всё это реакция России на ограничительные меры, введённые властями западных государств. Так что реакция европейской и американской прессы, которая порой удивляется тому, что российские компании не сидят сложа руки, является несколько странной.

Ранее о том, что Запад сталкивается с последствиями антироссийских санкций, заявил экономист Джефф Рубин.

"Санкции в отношении рубля и конфискация трети валютных резервов российского Центрального банка должны были нанести ущерб российской экономике. Вместо этого они стоили доллару США его 50-летнего статуса мировой нефтевалюты и вскоре могут стоить ему ещё больше", — цитирует Рубина издание Business Insider.

По словам экономиста, наиболее очевидным последствием стала набирающая обороты инфляция, которой до этого в западных странах не было на протяжении долгого времени. Однако санкции способствовали тому, что она вновь стала актуальной проблемой для экономик государств Запада.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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