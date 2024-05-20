Ягудин рассказал, что думает о "Забеге.рф": приятно, что люди ходят не только в бары, но и бегают с утра

Ягудин порадовался, что россияне ходят не только в бары, но и на забеги

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион 2002 года и четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился своим впечатлением от проведения полумарафона "Забег.рф" в Москве 19 мая.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсмен отметил, что лично у него достаточно много бега в своей собственной жизни, особенно когда преследует своих собак или играет с младшей дочерью.

Однако Ягудин был приятно удивлён огромному числу людей, принявших участие в марафоне, учитывая, что он предлагал несколько разных дистанций — полумарафон, 10 километров и 1 километр.

"Сегодня здесь найдётся дистанция для каждого — и полумарафон, и десятка, и километр. Мне как спортсмену — а спорт из меня уже никак не вытащить — видеть такое очень приятно. Что люди ходят не только в бары в пятницу вечером, но ещё и в воскресенье с утречка бегают", — сказал Ягудин в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Ягудин также отметил другие спортивные мероприятия, включая велопробег, и выразил свою поддержку таким инициативам. По мнению спортсмена, всё это свидетельствует о росте популярности здорового образа жизни и спорта среди населения.

#ЗаБег РФ 2024. Бегут ВСЕ. 18 стран, 90 городов. 180000 участников. #Краснодар.