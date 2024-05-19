Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен
. Начало концерта прошло успешно: артист представил обновленную версию своего хита "Dancing Lasha Tumbai", переименованного в "Dancing Russia Goodbye", что было тепло встречено украинской аудиторией. Также Данилко поздравил сценой украинских участников Евровидения-2024.
Однако во второй части мероприятия исполнение песен на русском языке спровоцировало протест части зрителей, которые покинули зал.
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