Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен

Фото: Wikipedia by Daniel Kruczyński is licensed under CC BY-SA 2.0

. Начало концерта прошло успешно: артист представил обновленную версию своего хита "Dancing Lasha Tumbai", переименованного в "Dancing Russia Goodbye", что было тепло встречено украинской аудиторией. Также Данилко поздравил сценой украинских участников Евровидения-2024.

Однако во второй части мероприятия исполнение песен на русском языке спровоцировало протест части зрителей, которые покинули зал.