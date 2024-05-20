Почему кошка может перестать спать с вами: шокирующая правда

Если ваш кот перестал приходить спать к вам в постель, не стоит расстраиваться. Это не обязательно означает, что питомец на вас обиделся.
Почему кошка может перестать спать с вами:
Во-первых, с возрастом кошки меняют свои привычки. Взрослые кошки реже спят с хозяевами, чем котята. Возможно, ваш питомец просто стал старше.
Во-вторых, возможно, вы стали больше ворочаться во сне, а кошки этого не любят. В-третьих, кошки часто перестают приходить спать к хозяевам из-за появления в доме новых питомцев или членов семьи. Любые изменения — большой стресс для кота.
Также причиной может быть ваш новый резкий парфюм, который раздражает чуткое обоняние питомца.
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