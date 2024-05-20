Почему кошка может перестать спать с вами: шокирующая правда

Эксперты ответили, почему кошка может перестать с вами спать

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваш кот перестал приходить спать к вам в постель, не стоит расстраиваться. Это не обязательно означает, что питомец на вас обиделся.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Почему кошка может перестать спать с вами:

Во-первых, с возрастом кошки меняют свои привычки. Взрослые кошки реже спят с хозяевами, чем котята. Возможно, ваш питомец просто стал старше.

Во-вторых, возможно, вы стали больше ворочаться во сне, а кошки этого не любят. В-третьих, кошки часто перестают приходить спать к хозяевам из-за появления в доме новых питомцев или членов семьи. Любые изменения — большой стресс для кота.

Также причиной может быть ваш новый резкий парфюм, который раздражает чуткое обоняние питомца.