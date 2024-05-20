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Раскрыт паразит, который подстерегает в майонезе

Врач Хачирова: из-за сырых яиц в майонезе может присутствовать сальмонелла

1:15
Здоровье

В разговоре с NEWS. ru диетолог Асият Хачирова предупредила о том, что сырые яйца в покупном и домашнем майонезе могут содержать возбудитель сальмонеллы. Она отметила, что некоторые производители используют яичный меланж вместо яйца, чтобы продлить срок годности продукта.

Врач Хачирова: из-за сырых яиц в майонезе может присутствовать сальмонелла
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

"Тут дело в том, что сырое яйцо может содержать возбудителя серьезного заболевания — сальмонеллез. Есть производители, которые готовят его именно так, лишь заменяя сырое яйцо яичным меланжем — высушенным яйцом. Добавление меланжа способствует более длительному хранению майонеза", — объяснила Асият Хачирова.

Диетолог Хачирова отметила, что при приготовлении майонеза на дому необходимо выбирать исключительно свежие яйца от надёжных поставщиков или перепелиные яйца без риска заражения сальмонеллой. При выборе готового майонеза в магазине специалист рекомендует проанализировать состав продукта. Она отметила, что лучше избегать майонеза с избыточным содержанием усилителей вкуса и загустителей, и отдать предпочтение продукту с более простым составом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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