Ученые бьют тревогу: солнечная активность приведет к увеличению числа ураганов

Daily Mail: майские солнечные бури увеличат число и силу ураганов

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние события на Земле, связанные с недавней солнечной бурей, привлекли внимание ученых, которые предупреждают о возможном увеличении числа ураганов. Исследование, проведенное в Университете штата Флорида, использовало модель для анализа активности тропических циклонов за последние 5500 лет.

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Результаты показали, что в 11 периодах количество штормов превышало норму на 40 процентов. Согласно Daily Mail, все эти периоды совпадали с высокой солнечной активностью. Ученые считают, что при повышенной солнечной активности Земля получает больше энергии, что нагревает океаны и создает благоприятные условия для тропических штормов.

Это исследование особенно актуально на фоне предстоящего сезона ураганов в США, который может стать рекордным: ожидается, что страну накроют как минимум 20 мощных ураганов.

Солнечные бури представляют собой серьезные возмущения в магнитосфере Земли, управляемой магнитным полем планеты. Недавняя буря была классифицирована как G4 на шкале от одного до пяти, что означает "сильный" шторм.

Важно отметить, что геомагнитные бури могут влиять на инфраструктуру на околоземной орбите и на поверхности Земли. NOAA предупреждает, что шторм может нарушить связь, электросети, навигацию, радио и спутниковые операции.

Однако, несмотря на новые данные, ученые не могут точно предсказать, приведет ли увеличение солнечной активности к росту числа ураганов в этом году. Влияние солнечной активности на активность тропических циклонов остается сложным и требует дальнейших исследований.