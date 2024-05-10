Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото с сыном Ваганом в квартире, которая выходит окнами на Неву.
Татьяна Брухунова разместила в "Инстаграме"* серию снимков. которые подписала "петербургские картинки".
На фото сын юмориста Ваган запечатлён в домашней обстановке. Мальчик сфотографирован в милом интерьере у винтажного буфета.
Евгений Петросян, видимо, тоже сопровождал семью в поездке в Санкт-Петербург. Артист отмечал, что в Питере погода гораздо теплее, чем в Москве.
Ранее Татьяна Брухунова назвала три недавно прочитанные книги, которые ей понравились.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.