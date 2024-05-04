Татьяна Брухунова перечислила недавно прочитанные книги, которые ей понравились

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться с подписчиками своими литературными предпочтениями.
Жена юмориста опубликовала в своём "Инстаграме"* обложки трёх книг, которые она рекомендует к прочтению.
В литературный список вошли следующие книги: "Маньяк Гуревич" Дины Рубиной, "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, "Я слежу за тобой" Терезы Дрисколл.
"Три книги, которые я прослушала в апреле, и они мне понравились", — написала Татьяна.
Ранее Татьяна Брухунова назвала пять книг, которые заслужили её читательское внимание и оставили след в душе.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.