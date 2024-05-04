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Татьяна Брухунова перечислила недавно прочитанные книги, которые ей понравились

Татьяна Брухунова назвала три прочитанные книги, которые ей понравились

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Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает делиться с подписчиками своими литературными предпочтениями.

Татьяна Брухунова назвала три прочитанные книги, которые ей понравились
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Жена юмориста опубликовала в своём "Инстаграме"* обложки трёх книг, которые она рекомендует к прочтению.

В литературный список вошли следующие книги: "Маньяк Гуревич" Дины Рубиной, "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, "Я слежу за тобой" Терезы Дрисколл.

"Три книги, которые я прослушала в апреле, и они мне понравились", — написала Татьяна.

Ранее Татьяна Брухунова назвала пять книг, которые заслужили её читательское внимание и оставили след в душе.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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