Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала топ-5 своих любимых книг: оставили след в душе

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила названия своих любимых книг.
Татьяна Брухунова продолжает делиться с фоллеверами любимыми литературными произведениями.
"Я подготовила для вас карусель, в которой собрала пять книг, прочитанных в разные годы жизни и каждая из них оставила след в памяти и душе", — написала Татьяна в Инстаграм*.
В топ-5 любимых книг жены юмориста входит "Выбор" автора Эдит Евы Эгер, "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Щегол" Донна Тартта, "Камера обскура" Владимира Набокова.
Ранее Брухунова делилась списком недавно прочитанных книг.
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