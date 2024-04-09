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Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала топ-5 своих любимых книг: оставили след в душе

Жена Евгения Петросяна рассказала о литературных пристрастиях

0:47
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила названия своих любимых книг.

Жена Евгения Петросяна рассказала о литературных пристрастиях
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Татьяна Брухунова продолжает делиться с фоллеверами любимыми литературными произведениями.

"Я подготовила для вас карусель, в которой собрала пять книг, прочитанных в разные годы жизни и каждая из них оставила след в памяти и душе", — написала Татьяна в Инстаграм*.

В топ-5 любимых книг жены юмориста входит "Выбор" автора Эдит Евы Эгер, "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Щегол" Донна Тартта, "Камера обскура" Владимира Набокова.

Ранее Брухунова делилась списком недавно прочитанных книг.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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