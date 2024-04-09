Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала топ-5 своих любимых книг: оставили след в душе

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила названия своих любимых книг.

Татьяна Брухунова продолжает делиться с фоллеверами любимыми литературными произведениями.

"Я подготовила для вас карусель, в которой собрала пять книг, прочитанных в разные годы жизни и каждая из них оставила след в памяти и душе", — написала Татьяна в Инстаграм*.