Предполагаемая суррогатная мать детей Пгуачёвой рассказала, что заставило её заняться этой работой

Долгое время считалось, что детей Аллы Пугачевой выносила Елена Ширинина, но сама женщина опровергает эти слухи.
Она действительно работала суррогатной мамой, но для других известных клиентов, чьи имена она предпочитает не разглашать.
Ширинина рассказывает, что выбрала эту работу из-за тяжелых жизненных обстоятельств, включая смерть мужа и финансовые трудности. Став суррогатной мамой, она смогла обеспечить себя и своего ребенка, несмотря на то, что такая работа никогда не была ее мечтой.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва заморозила свои яйцеклетки за 20 лет до рождения детей.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.