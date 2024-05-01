Предполагаемая суррогатная мать детей Пгуачёвой рассказала, что заставило её заняться этой работой

Разоблачение мифа: Елена Ширинина не была суррогатной мамой детей Пугачевой

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Долгое время считалось, что детей Аллы Пугачевой выносила Елена Ширинина, но сама женщина опровергает эти слухи.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Она действительно работала суррогатной мамой, но для других известных клиентов, чьи имена она предпочитает не разглашать.

Ширинина рассказывает, что выбрала эту работу из-за тяжелых жизненных обстоятельств, включая смерть мужа и финансовые трудности. Став суррогатной мамой, она смогла обеспечить себя и своего ребенка, несмотря на то, что такая работа никогда не была ее мечтой.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва заморозила свои яйцеклетки за 20 лет до рождения детей.