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Исследование hh.ru выявило ведущие льготы российских компаний: ДМС, мобильная связь и корпоративное такси

Компании активно предлагают ДМС и такси для сотрудников

1:55
Страхование

В начале 2024 года эксперты сервиса hh. ru провели анализ льгот, которые предоставляют компании, чтобы выяснить, какие преференции они предлагают своим сотрудникам в настоящее время.

Компании активно предлагают ДМС и такси для сотрудников
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Анализ показал, что большая часть льгот связана с добровольным медицинским страхованием (ДМС), которое предоставляют 59% организаций. Среди отраслей, активно предлагающих ДМС, выделяются ИТ-компании, ретейл, финансовый и строительный секторы.

Еще одной популярной формой поддержки является корпоративная мобильная связь или ее оплата, имеющаяся у 66% компаний ПФО, особенно в сферах ИТ, телекоммуникаций, розничной торговли, а также в логистике и перевозках.

Третье место занимает предоставление автомобиля или услуг корпоративного такси, доступное у 24% компаний региона. Кроме того, 26% организаций предлагают услуги транспортировки персонала от дома до места работы и обратно, что часто встречается в ретейле, гостинично-ресторанном бизнесе и строительстве.

Каждая шестая компания (18%) компенсирует расходы на спорт или оплачивает фитнес для своих работников. Меньше всего компаний — только 7% — предоставляют страхование жизни своих сотрудников.

С точки зрения затрат, наибольшие средства уходят на корпоративное такси, примерно 250 тыс. рублей в год. Около 57 тыс. рублей в год тратится на оплату питания сотрудников, на спортивные мероприятия или фитнес — еще 20 тыс. рублей. Затраты на ДМС составляют примерно 15 тыс. рублей на одного сотрудника в год, а на мобильную связь — около 4 тыс. рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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