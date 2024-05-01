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Увольнения в Tesla: Маск пересматривает стратегию Supercharger

Илон Маск сокращает команду Tesla Supercharger, несмотря на планы расширения

1:16
Авто

Илон Маск неожиданно принял решение уволить сотрудников, ответственных за бизнес по зарядным устройствам для электромобилей Tesla, что стало неожиданностью для автопроизводителей, готовившихся к использованию сети Tesla Supercharger для своих новых электромобилей.

Илон Маск сокращает команду Tesla Supercharger, несмотря на планы расширения
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на решение Маска уволить Ребекку Тинуччи, руководителя данного направления, и почти всю команду, компании, такие как General Motors и Ford, которые заключили соглашения о доступе к сети в прошлом году, заявили, что не планируют изменять свои планы.

Маск подтвердил в сообщении на платформе X, что Tesla всё ещё планирует расширять сеть Supercharger, хотя и с меньшей скоростью открытия новых станций и с упором на надёжность и расширение существующих мест.

Некоторые эксперты и аналитики предположили, что Маск мог распустить организацию Supercharger для создания более экономичной и менее дорогостоящей команды. Этот шаг отражает более серьёзный акцент на сокращение расходов в компании, особенно в условиях, когда прибыль и доходы Tesla снизились в первом квартале, и акции компании потеряли около 26% своей стоимости в этом году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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