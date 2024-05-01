Увольнения в Tesla: Маск пересматривает стратегию Supercharger

Илон Маск сокращает команду Tesla Supercharger, несмотря на планы расширения

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Илон Маск неожиданно принял решение уволить сотрудников, ответственных за бизнес по зарядным устройствам для электромобилей Tesla, что стало неожиданностью для автопроизводителей, готовившихся к использованию сети Tesla Supercharger для своих новых электромобилей.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на решение Маска уволить Ребекку Тинуччи, руководителя данного направления, и почти всю команду, компании, такие как General Motors и Ford, которые заключили соглашения о доступе к сети в прошлом году, заявили, что не планируют изменять свои планы.

Маск подтвердил в сообщении на платформе X, что Tesla всё ещё планирует расширять сеть Supercharger, хотя и с меньшей скоростью открытия новых станций и с упором на надёжность и расширение существующих мест.

Некоторые эксперты и аналитики предположили, что Маск мог распустить организацию Supercharger для создания более экономичной и менее дорогостоящей команды. Этот шаг отражает более серьёзный акцент на сокращение расходов в компании, особенно в условиях, когда прибыль и доходы Tesla снизились в первом квартале, и акции компании потеряли около 26% своей стоимости в этом году.