Увольнения в Tesla: Маск пересматривает стратегию Supercharger

Илон Маск неожиданно принял решение уволить сотрудников, ответственных за бизнес по зарядным устройствам для электромобилей Tesla, что стало неожиданностью для автопроизводителей, готовившихся к использованию сети Tesla Supercharger для своих новых электромобилей.
Несмотря на решение Маска уволить Ребекку Тинуччи, руководителя данного направления, и почти всю команду, компании, такие как General Motors и Ford, которые заключили соглашения о доступе к сети в прошлом году, заявили, что не планируют изменять свои планы.
Маск подтвердил в сообщении на платформе X, что Tesla всё ещё планирует расширять сеть Supercharger, хотя и с меньшей скоростью открытия новых станций и с упором на надёжность и расширение существующих мест.
Некоторые эксперты и аналитики предположили, что Маск мог распустить организацию Supercharger для создания более экономичной и менее дорогостоящей команды. Этот шаг отражает более серьёзный акцент на сокращение расходов в компании, особенно в условиях, когда прибыль и доходы Tesla снизились в первом квартале, и акции компании потеряли около 26% своей стоимости в этом году.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.