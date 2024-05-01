В этом месте фараон осматривал свои восточные владения: археологи обнаружили развалины загородного дворца Тутмоса

Археологи обнаружили на Синайском полуострове развалины дворца, построенного в XV веке до нашей эры во времена правления фараона Тутмоса Третьего.
Профессор Хишам Хусейн, глава Управления древностей Синая, сообщил, что здание использовалось как дворец для отдыха фараона во время визитов на восточные границы его владений. Архитектурные особенности и находки, включая керамические черепки и амулеты с именем фараона, подтверждают, что дворец был построен в его эпоху, сообщает ТАСС.
Тутмос Третий, известный как фараон-завоеватель, значительно расширил территорию Древнего Египта, включая земли современных Сирии, Ливана, Судана и Эритреи.
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