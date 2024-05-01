Горячие туры в ОАЭ из России: лучшие цены начиная от 70 тыс. руб. за двоих

Российские туристы могут воспользоваться выгодными предложениями на горячие туры в ОАЭ, начиная с цены в 70 тысяч рублей за двоих. По данным экспертов АТОР, самые низкие цены доступны для тех, кто готов отправиться уже на следующий день.
Один из туристических операторов, "Анекс Тур", предлагает один из самых доступных вариантов — тур на двоих за 68 тысяч рублей. Этот тур включает вылет из Москвы и проживание в трехзвездочном отеле. Однако такие предложения быстро распродается; например, аналогичные туры уже недоступны из Санкт-Петербурга.
Кроме того, "Анекс Тур" предлагает другие варианты вылетов в ближайшие дни. Из Москвы 1-2 мая доступны туры в Шарджу, цены на которые варьируются от 68 до 76 тыс. рублей за двоих с завтраками. Также из Самары и Волгограда можно улететь в пятизвездочные отели по цене от 116 тыс. рублей на тех же условиях.
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