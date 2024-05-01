Горячие туры в ОАЭ из России: лучшие цены начиная от 70 тыс. руб. за двоих

Горячий тур в ОАЭ доступен россиянам за 70т рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы могут воспользоваться выгодными предложениями на горячие туры в ОАЭ, начиная с цены в 70 тысяч рублей за двоих. По данным экспертов АТОР, самые низкие цены доступны для тех, кто готов отправиться уже на следующий день.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Один из туристических операторов, "Анекс Тур", предлагает один из самых доступных вариантов — тур на двоих за 68 тысяч рублей. Этот тур включает вылет из Москвы и проживание в трехзвездочном отеле. Однако такие предложения быстро распродается; например, аналогичные туры уже недоступны из Санкт-Петербурга.

Кроме того, "Анекс Тур" предлагает другие варианты вылетов в ближайшие дни. Из Москвы 1-2 мая доступны туры в Шарджу, цены на которые варьируются от 68 до 76 тыс. рублей за двоих с завтраками. Также из Самары и Волгограда можно улететь в пятизвездочные отели по цене от 116 тыс. рублей на тех же условиях.