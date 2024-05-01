Что такое медленные мышечные волокна: рассказала тренер

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

С рождения у всех людей разное соотношение мышечных волокон, которые делятся на быстрые и медленные. От этого и предрасположенность к разным видам спорта. В одной мышце есть разные типы волокон, которые отличаются по скорости реагирования на нагрузку и утомляемость.

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Медленные мышечные волокна получают энергию аэробным способом. Они окружены сетью капилляров, по которым подается кислород. Они в отличие от быстрых, реагируют на нагрузку с небольшой задержкой. Благодаря этим волокнам можно долго тренироваться.

"Медленные волокна позволяют тренироваться с большим количеством повторений. Потому что развитая капиллярная сеть улучшает кровообращение и усиливает насыщение организма кислородом", — уверяет тренер, которую цитирует "СЭ".

Еще медленные мышечные волокна помогают человеку поддерживать позу. Их можно активировать медленными мышечными сокращениями, например, при статической нагрузке (отлично подойдут планки и полуприсед); во время силовой тренировки при работе до состояния "отказа"; при выполнении большого количества повторов; во время длительных и спокойных нагрузок: аэробика, бег, плавание, велосипед.