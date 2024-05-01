Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций

Пять правил приготовления идеальной жареной картошки: всё очень просто

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка должна знать пять несложных правил, которые помогут ей приготовить идеальную жареную картошку. Если вы о них забыли, с удовольствием напоминаем о них!

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Polesny is licensed under public domain

Вода. Для получения аппетитной корочки на картошке, важно опустить очищенные клубни в воду и оставить их там на 20-30 минут. Сушка. После замачивания картошки в воде, убедитесь, что вы тщательно высушили её с помощью бумажного полотенца. Если картошка останется влажной, она не сможет прожариться равномерно. Количество порций. Помните о том, что количество картошки, которую вы жарите, может влиять на результат. Если вы жарить слишком много картошки на одной сковороде, она может просто не прожариться или на ней не получится корочка. Масло. Используйте качественное масло для жарки, без посторонних примесей или запаха. Если вам нравится жареный картофель с более насыщенным вкусом, вы можете использовать кусочек сливочного масла вместе с растительным или добавить немного специй. Пряности и травы. Мнения о том, какие пряности и травы следует добавлять в жареную картошку, могут различаться. Некоторые предпочитают просто соль, и ничего больше, в то время как другие добавляют паприку, куркуму и розмарин для дополнительного аромата и вкуса. Определитесь с вашими предпочтениями и смело экспериментируйте с различными комбинациями.