Татьяна Брухунова назвала 4 своих любимых недавно прочитанных книги

Нарядная жена Петросяна Татьяна Брухунова посоветовала к прочтению 4 книги: очень понравились мне

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила 4 книги, которые она недавно прочитала и которые ей очень понравились.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой

Татьяна Брухунова опубликовала фото в нарядном платье. Жена Петросяна, как выяснилось, не только заядлая театралка, но и книголюб.

Она отметила, что чтение помогает отвлечься от реальности.

"Я собрала 4 книги (прочитала/прослушала за минувшиие 4 месяца), что очень понравились мне", — написала Татьяна в своём Инстаграм*.

Приводим список рекомендованных Брухуновой книг: "Женщины Лазаря" Марины Степновой, "Внутри убийцы" Майка Омера, "Симон" Наринэ Абгарян и "Каштановый человечек" Сорена Свейструпа.

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