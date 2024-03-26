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Татьяна Брухунова назвала 4 своих любимых недавно прочитанных книги

Нарядная жена Петросяна Татьяна Брухунова посоветовала к прочтению 4 книги: очень понравились мне

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Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила 4 книги, которые она недавно прочитала и которые ей очень понравились.

Нарядная жена Петросяна Татьяна Брухунова посоветовала к прочтению 4 книги: очень понравились мне
Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой

Татьяна Брухунова опубликовала фото в нарядном платье. Жена Петросяна, как выяснилось, не только заядлая театралка, но и книголюб.

Она отметила, что чтение помогает отвлечься от реальности.

"Я собрала 4 книги (прочитала/прослушала за минувшиие 4 месяца), что очень понравились мне", — написала Татьяна в своём Инстаграм*.

Приводим список рекомендованных Брухуновой книг: "Женщины Лазаря" Марины Степновой, "Внутри убийцы" Майка Омера, "Симон" Наринэ Абгарян и "Каштановый человечек" Сорена Свейструпа.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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