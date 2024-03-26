Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перечислила 4 книги, которые она недавно прочитала и которые ей очень понравились.
Татьяна Брухунова опубликовала фото в нарядном платье. Жена Петросяна, как выяснилось, не только заядлая театралка, но и книголюб.
Она отметила, что чтение помогает отвлечься от реальности.
"Я собрала 4 книги (прочитала/прослушала за минувшиие 4 месяца), что очень понравились мне", — написала Татьяна в своём Инстаграм*.
Приводим список рекомендованных Брухуновой книг: "Женщины Лазаря" Марины Степновой, "Внутри убийцы" Майка Омера, "Симон" Наринэ Абгарян и "Каштановый человечек" Сорена Свейструпа.
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По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.