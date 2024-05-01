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Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта

Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев

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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова позволила трёхлетнему сыну Льву кулинарничать на кухне и показала, что из этого вышло.

Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её сын Лев от фигуриста Ильи Авербуха взял на себя роль повара. 

Актриса показала, что стало с кухней после того, как на ней похозяйничал мальчик. На кадрах видно, что вокруг разбросана мука в больших количествах. Счастливый ребёнок при этом нёс три пироженых на подносе. Два кондитерских изделия мальчик не донёс, они свалились на пол кремом вниз.

Ранее Илья Авербух рассказал, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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