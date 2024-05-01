Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта

Актриса Лиза Арзамасова позволила трёхлетнему сыну Льву кулинарничать на кухне и показала, что из этого вышло.
Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её сын Лев от фигуриста Ильи Авербуха взял на себя роль повара.
Актриса показала, что стало с кухней после того, как на ней похозяйничал мальчик. На кадрах видно, что вокруг разбросана мука в больших количествах. Счастливый ребёнок при этом нёс три пироженых на подносе. Два кондитерских изделия мальчик не донёс, они свалились на пол кремом вниз.
Ранее Илья Авербух рассказал, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена.
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