Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия

Питание может улучшить ваши результаты в тренажерном зале. Важно включать в свой рацион продукты, богатые питательными веществами, витаминами и минералами.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain