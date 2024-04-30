Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия

Что нужно исправить в питании, чтобы нарастить мышечную массу

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Питание может улучшить ваши результаты в тренажерном зале. Важно включать в свой рацион продукты, богатые питательными веществами, витаминами и минералами.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain

Питайтесь правильно

Чтобы получить желаемые результаты и значительно увеличить мышечную массу, 90% вашего рациона должно состоять из цельных продуктов. Это диета, которая включает в себя необработанные и нерафинированные продукты, максимально приближенные к их естественному состоянию. Например, свежие овощи и фрукты, бобовые, крупы, мясо, рыба.

Кроме того, для роста мышц нужно употреблять продукты с высоким содержанием белка. Это курица, лосось, орехи, крупы, греческий йогурт, фасоль, творог, яйца. Общая рекомендация — 1,4-2 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Для анаболического роста нужно съедать больше калорий, чем сжигать.

Избегайте нездоровой пищи

Если вы набираете мышечную массу, вам следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, ненатуральных жиров и обработанных пищевых продуктов. Избегайте острой, жареной пищи, чипсов, печенья, гамбургеров и крахмалистой пищи.