Евгения Медведева рассказала, какая команда должна стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ

Медведева сделала свой прогноз по чемпионству в РПЛ

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева сделала свой прогноз по итогам текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

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Фигуристка заявила, что московский футбольный клуб "Динамо" займёт первое место в турнирной таблице.

В интервью для телеканала "Матч ТВ", Медведева отметила, что ей очень интересно следить за выступлениями "Динамо" и что она полностью верит в их чемпионские амбиции.

Она также добавила, что даже её друзья, болеющие за другие клубы, признали, что "Динамо" показывает отличную игру. Медведева уверена, что команда сделает хороший результат и сможет стать чемпионом в этом сезоне.

"Я верю в чемпионство "Динамо". Даже мои друзья, которые болеют за другие клубы, написали, что-то, что делает "Динамо", классно. Я уверена, что всё будет хорошо. Уверена, что в этом году "Динамо" станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, всё возможно", — сказала Медведева в эфире "Матч ТВ".

На данный момент "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 56 очками. Второе место занимает петербургский "Зенит" со 54 очками, а третьим идёт "Краснодар" с 53 очками.