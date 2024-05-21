Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польша хочет принять у себя чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Эксперты рассказали, как избавиться от запаха кошачьей мочи
Бизнес выступил за ограничение права на получение кешбэка
Представитель компании HiderX рассказал о разработке "костюма-невидимки"
Мужчины с диабетом имеют больший риск осложнений, чем женщины
Биолог Воробьёв: комары не переносят заболевания
Исследование: "Министерство неджентльменских дел" смотрят мужчины 25-34 лет
Эксперты объяснили, как избежать обмана при покупке авто и сохранить свои деньги
В России начались учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия
Евгения Медведева рассказала, какая команда должна стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ

Медведева сделала свой прогноз по чемпионству в РПЛ

1:27
Спорт

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева сделала свой прогноз по итогам текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Медведева сделала свой прогноз по чемпионству в РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фигуристка заявила, что московский футбольный клуб "Динамо" займёт первое место в турнирной таблице.

В интервью для телеканала "Матч ТВ", Медведева отметила, что ей очень интересно следить за выступлениями "Динамо" и что она полностью верит в их чемпионские амбиции.

Она также добавила, что даже её друзья, болеющие за другие клубы, признали, что "Динамо" показывает отличную игру. Медведева уверена, что команда сделает хороший результат и сможет стать чемпионом в этом сезоне.

"Я верю в чемпионство "Динамо". Даже мои друзья, которые болеют за другие клубы, написали, что-то, что делает "Динамо", классно. Я уверена, что всё будет хорошо. Уверена, что в этом году "Динамо" станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, всё возможно", — сказала Медведева в эфире "Матч ТВ".

На данный момент "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 56 очками. Второе место занимает петербургский "Зенит" со 54 очками, а третьим идёт "Краснодар" с 53 очками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
В России начались учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия
5 интересных способов экономии топлива: хитрости для автомобилистов
The Lancet: к 2050 году продолжительность жизни в мире увеличится на 4,5 года
Россиянка назвала плюсом отдыха в Таиланде отсутствие китайцев
Вкусный сэндвич с сыром и тушёными овощами: готовим дома
Садальскому не понравилась новая акция Центробанка
Как предотвратить или замедлить появление седины: пять методов
Эксперты ответили, как коты находят дорогу домой
Число сверхбогатых россиян увеличилось в 1,5 раза
Медведева сделала свой прогноз по чемпионству в РПЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников