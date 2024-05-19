Марков считает, что в этом сезоне РПЛ наконец-то есть настоящая борьба за чемпионство

Бывший футболист "Динамо" Евгений Марков, который сейчас выступает за "Факел" из Воронежа, выразил свою точку зрения относительно борьбы за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
В интервью с корреспондентом "Чемпионата" Александром Ершовым, Марков отметил, что текущий сезон является одним из самых равных за последнее десятилетие.
По мнению спортсмена, в отличие от ранних сезонов, когда две-три команды явно отстали от остальных, в этом году каждая команда способна победить другую.
"А в этом году такого нет — каждый может друг друга обыграть. Очень интересный чемпионат. Наконец-то есть борьба за чемпионство", — сказал Марков.
На данный момент "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками, второе место занимает "Краснодар" с 53 очками. "Зенит" находится на третьей строчке с 51 очком, имея при этом игру в запасе. В своей последней игре 19 мая, "Зенит" сыграет против "Ахмата".
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