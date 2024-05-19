Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные свойства чая из яблочной кожуры: помогает похудеть
Бутерброд с сельдью, огурцами и редисом: полноценный перекус за пару минут
Пищевая сода: эффективное средство против перхоти
Президент Шри-Ланки и Илон Маск обсудили внедрение системы Starlink в государстве
Банк Китая резко упростил условия для покупки недвижимости
Советы эксперта о том, как правильно поддерживать уровень потребления воды
Известные ошибки перевода в кино: как они искажают смысл фильмов
Криминалист Шелков раскрыл новую схему обмана при покупке авто по параимпорту
Сорт яблок "Услада"
Марков считает, что в этом сезоне РПЛ наконец-то есть настоящая борьба за чемпионство

Футболист Марков назвал нынешнюю чемпионскую гонку в РПЛ очень интересной

1:09
Спорт

Бывший футболист "Динамо" Евгений Марков, который сейчас выступает за "Факел" из Воронежа, выразил свою точку зрения относительно борьбы за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Футболист Марков назвал нынешнюю чемпионскую гонку в РПЛ очень интересной
Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью с корреспондентом "Чемпионата" Александром Ершовым, Марков отметил, что текущий сезон является одним из самых равных за последнее десятилетие.

По мнению спортсмена, в отличие от ранних сезонов, когда две-три команды явно отстали от остальных, в этом году каждая команда способна победить другую.

"А в этом году такого нет — каждый может друг друга обыграть. Очень интересный чемпионат. Наконец-то есть борьба за чемпионство", — сказал Марков.

На данный момент "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками, второе место занимает "Краснодар" с 53 очками. "Зенит" находится на третьей строчке с 51 очком, имея при этом игру в запасе. В своей последней игре 19 мая, "Зенит" сыграет против "Ахмата".

Все голы 18.05.2024 | 29 тур Мир РПЛ 2023/24
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Лолита Милявская зареклась больше не работать на огороде: "Лучше песни петь"
Лолита Милявская зареклась больше не работать на огороде: "Лучше песни петь"
Последние материалы
Сорт яблок "Услада"
Мятное волшебство: вкусный прохладительный напиток
Отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь запланирована на 1 июня
Наташа Королёва вернулась на сцену в Пятигорске после скандала
Футболист Марков назвал нынешнюю чемпионскую гонку в РПЛ очень интересной
Почему лают собаки: эксперты назвали главные причины
Креветки-богомолы способны наносить удары по силе сопостовимые с малоимпульсной пулей
Российские продукты покорили рынок Китая
Уехавший из России Андрей Бурковский появился на Каннском кинофестивале
После расставания с ЮрКиссом певица Люся Чеботина вновь влюбилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников