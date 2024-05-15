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Бывший футболист Бубнов дал оценку текущего сезона для "Спартака"

Экс-футболист Бубнов назвал нынешний сезон РПЛ провальным для "Спартака"

1:26
Спорт

Бывший футболист Александр Бубнов высказал своё мнение о сезоне-2023/2024 для московского клуба "Спартак".

Экс-футболист Бубнов назвал нынешний сезон РПЛ провальным для "Спартака"
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

После проигрыша в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1, "Спартак" вылетел из розыгрыша Фонбет Кубка России.

Бубнов назвал этот сезон провальным для команды, отметив, что они потратили значительные средства на трансферы, включая приобретение Угальде, и столкнулись с несколькими скандалами в ходе сезона.

"Ещё два тура осталось до конца чемпионата, но, думаю, уже можно сказать, что для "Спартака" этот сезон провальный. Просто полный провал! Такие средства вбухали в трансфер того же Угальде, по ходу сезона скандалов хватало. Кубок не взяли, до медалей уже точно не дотянутся", — сказал Бубнов в разговоре с "Чемпионатом".

Он также указал на ответственность Слишковича, который на разных должностях участвовал в провале команды.

В настоящее время "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, с набранными 46 очками в 28 матчах. В то же время московское "Динамо" располагается на первом месте, обладая 53 очками.

Highlights Spartak vs Lokomotiv | RPL 2023/24
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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