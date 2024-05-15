Бывший футболист Бубнов дал оценку текущего сезона для "Спартака"

Бывший футболист Александр Бубнов высказал своё мнение о сезоне-2023/2024 для московского клуба "Спартак".
После проигрыша в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1, "Спартак" вылетел из розыгрыша Фонбет Кубка России.
Бубнов назвал этот сезон провальным для команды, отметив, что они потратили значительные средства на трансферы, включая приобретение Угальде, и столкнулись с несколькими скандалами в ходе сезона.
"Ещё два тура осталось до конца чемпионата, но, думаю, уже можно сказать, что для "Спартака" этот сезон провальный. Просто полный провал! Такие средства вбухали в трансфер того же Угальде, по ходу сезона скандалов хватало. Кубок не взяли, до медалей уже точно не дотянутся", — сказал Бубнов в разговоре с "Чемпионатом".
Он также указал на ответственность Слишковича, который на разных должностях участвовал в провале команды.
В настоящее время "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, с набранными 46 очками в 28 матчах. В то же время московское "Динамо" располагается на первом месте, обладая 53 очками.
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