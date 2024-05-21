Маму рэпера Тимати ужаснули детские передачи на российском ТВ: "Вообще невообразимо!"

Маму рэпера Тимати возмутило российское детское телевидение

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова осталась в ужасе от контента детского ТВ на федеральных каналах страны.

Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Симона Юнусова рассказала, что, когда к ней приехала внучка Алиса, она включила один из детских каналов. Передачи детского ТВ ей совсем не понравились.

"Содержание я обсуждать не буду, а вот форма привела меня в ужас!" — написала мама музыканта в своём Telegram-канале.

Ей не понравилось то, что детское телевидение, призванное воспитывать, не прививает подрастающему поколению любовь к чистому русскому языку.

Что творят с глаголом "ехать" — вообще невообразимо! Нельзя говорить- "едь", "ехай"!!! У этого глагола нет повелительного наклонения! Правильно сказать — "поезжай", — поделилась своим возмущением Симона.

Женщина пожаловалась на то, что такие ошибки "бьют по ушам". Она уверена, что телевидение должно задавать стандарты чистого русского языка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Кто такая МАНЮНЯ и КАК создаются мульфильмы? | КИНОСОЛНЦЕ