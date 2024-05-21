Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как преобразить внешний вид коленей: не только с помощью упражнений
Россиянам рассказали, когда выгоднее лететь в Турцию
Джем из свежего винограда с перцем чили: вкусная намазка на тосты
Серена Уильямс намекнула, что может вернуться в большой теннис
Кинологи назвали самые преданные породы собак
Разработан препарат, откладывающий развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера
73% россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях
Минпромторг одобрил установку б/у запчастей при ремонте авто
Как избавиться от колорадского жука с помощью табачной пыли?
Маму рэпера Тимати ужаснули детские передачи на российском ТВ: "Вообще невообразимо!"

Маму рэпера Тимати возмутило российское детское телевидение

1:09
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова осталась в ужасе от контента детского ТВ на федеральных каналах страны.

Маму рэпера Тимати возмутило российское детское телевидение
Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Симона Юнусова рассказала, что, когда к ней приехала внучка Алиса, она включила один из детских каналов. Передачи детского ТВ ей совсем не понравились.

"Содержание я обсуждать не буду, а вот форма привела меня в ужас!" — написала мама музыканта в своём Telegram-канале.

Ей не понравилось то, что детское телевидение, призванное воспитывать, не прививает подрастающему поколению любовь к чистому русскому языку.

Что творят с глаголом "ехать" — вообще невообразимо! Нельзя говорить- "едь", "ехай"!!! У этого глагола нет повелительного наклонения! Правильно сказать — "поезжай", — поделилась своим возмущением Симона.

Женщина пожаловалась на то, что такие ошибки "бьют по ушам". Она уверена, что телевидение должно задавать стандарты чистого русского языка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Кто такая МАНЮНЯ и КАК создаются мульфильмы? | КИНОСОЛНЦЕ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
"РЕСО-Гарантия" начала страховать граждан от терактов и военных рисков
Кинологи назвали места, где нельзя гладить собаку
Что будет, если заправлять полный бак в машине: не совершайте эту ошибку
Терапевт Лапа: одобрила идею о переводе на удалёнку аллергиков в период цветения
Россияне кинулись в Японию на отдых в сезон цветения сакуры
В заявке сборной Португалии на Евро-2024 оказался Роналду
Ксения Собчак встретила Деми Мур на Каннском фестивале
Как приготовить крем-суп из сельдерея
Биткоин преодолел отметку $71 тыс. впервые с конца апреля
Сорт яблок "Орлик" порадует высоким урожаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников