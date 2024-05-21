Ученые выяснили, насколько вырастет ожидаемая продолжительность жизни к середине века

The Lancet: к 2050 году продолжительность жизни в мире увеличится на 4,5 года

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых опубликовала прогноз по ожидаемой продолжительности жизни в мире к 2050 году в журнале The Lancet.

Фото: flickr.com by Dylan Parker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно их расчетам, с 2022 по 2050 год средняя продолжительность жизни на планете увеличится с 73,6 до 78,1 года, то есть на 4,5 года. При этом мужчины будут жить на 4,9 года дольше, а женщины — на 4,2 года.

Наибольший рост продолжительности жизни ожидается в странах с изначально низкими показателями. Это связано с улучшениями в области общественного здравоохранения, которые способствуют снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, COVID-19 и различных инфекционных, материнских, неонатальных и алиментарных заболеваний.

Исследование также показало, что основное бремя болезней смещается в сторону неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и диабет.

Кроме того, на здоровье будущих поколений существенно повлияют факторы риска, связанные с НИЗ, такие как ожирение, высокое кровяное давление, неправильное питание и курение.