Ученые выяснили, насколько вырастет ожидаемая продолжительность жизни к середине века

Международная группа ученых опубликовала прогноз по ожидаемой продолжительности жизни в мире к 2050 году в журнале The Lancet.
Согласно их расчетам, с 2022 по 2050 год средняя продолжительность жизни на планете увеличится с 73,6 до 78,1 года, то есть на 4,5 года. При этом мужчины будут жить на 4,9 года дольше, а женщины — на 4,2 года.
Наибольший рост продолжительности жизни ожидается в странах с изначально низкими показателями. Это связано с улучшениями в области общественного здравоохранения, которые способствуют снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, COVID-19 и различных инфекционных, материнских, неонатальных и алиментарных заболеваний.
Исследование также показало, что основное бремя болезней смещается в сторону неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и диабет.
Кроме того, на здоровье будущих поколений существенно повлияют факторы риска, связанные с НИЗ, такие как ожирение, высокое кровяное давление, неправильное питание и курение.
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