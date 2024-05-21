5 хитростей, которые помогут сократить расходы на топливо до 40%

Чтобы сократить расходы на топливо, вовсе не нужно рисковать и покупать низкокачественное горючее.
Достаточно придерживаться нескольких правил управления автомобилем, и расход бензина или дизеля заметно уменьшится. Причем экономия может достигать 40 процентов.
Итак, какой стиль вождения стоит выбрать и какие маневры желательно выполнять, чтобы реже заезжать на заправку?
Оптимальная скорость за пределами города
Расход топлива минимален при скорости 70-80 километров в час. Если поддерживать эту скорость на загородной трассе, расход горючего может снизиться на треть.
Следовать за крупным автомобилем
В дальних поездках можно использовать хитрость: следовать за грузовиком, который будет служить «щитом» от сопротивления воздуха. Это уменьшит расход топлива. Однако важно помнить о необходимости соблюдения безопасной дистанции.
Убрать лишний груз из багажника
На первый взгляд, уборка в багажнике не дает значительных преимуществ. Но удаление тяжелых предметов (ненужных инструментов, лишнего багажа) может снизить расход бензина на 7-8 процентов.
Следить за состоянием шин
Низкое давление в шинах повышает расход топлива на несколько процентов. Поэтому следите за давлением и состоянием колес.
Закрывать окна
В теплое время года водители часто открывают окна.
Однако это ухудшает аэродинамику автомобиля. При этом включение кондиционера вместо открытия окон тоже не является экономичным решением. Если на улице и в салоне не слишком жарко, лучше оставить окна закрытыми и не использовать кондиционер.
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