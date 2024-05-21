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5 хитростей, которые помогут сократить расходы на топливо до 40%

5 интересных способов экономии топлива: хитрости для автомобилистов

1:50
Авто

Чтобы сократить расходы на топливо, вовсе не нужно рисковать и покупать низкокачественное горючее.

5 интересных способов экономии топлива: хитрости для автомобилистов
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Достаточно придерживаться нескольких правил управления автомобилем, и расход бензина или дизеля заметно уменьшится. Причем экономия может достигать 40 процентов.

Итак, какой стиль вождения стоит выбрать и какие маневры желательно выполнять, чтобы реже заезжать на заправку?

Оптимальная скорость за пределами города

Расход топлива минимален при скорости 70-80 километров в час. Если поддерживать эту скорость на загородной трассе, расход горючего может снизиться на треть.

Следовать за крупным автомобилем

В дальних поездках можно использовать хитрость: следовать за грузовиком, который будет служить «щитом» от сопротивления воздуха. Это уменьшит расход топлива. Однако важно помнить о необходимости соблюдения безопасной дистанции.

Убрать лишний груз из багажника

На первый взгляд, уборка в багажнике не дает значительных преимуществ. Но удаление тяжелых предметов (ненужных инструментов, лишнего багажа) может снизить расход бензина на 7-8 процентов.

Следить за состоянием шин

Низкое давление в шинах повышает расход топлива на несколько процентов. Поэтому следите за давлением и состоянием колес.

Закрывать окна

В теплое время года водители часто открывают окна.

Однако это ухудшает аэродинамику автомобиля. При этом включение кондиционера вместо открытия окон тоже не является экономичным решением. Если на улице и в салоне не слишком жарко, лучше оставить окна закрытыми и не использовать кондиционер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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