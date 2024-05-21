Секреты омоложения коленей: методы и подходы для подтянутого вида

Как преобразить внешний вид коленей: не только с помощью упражнений

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Область коленей является одной из самых распространенных проблемных зон у большей части женщин, что заставляет более взрослых представительниц прекрасного пола внимательнее выбирать свой гардероб. Поэтому многие из них вынуждены отказываться от носки мини-юбок из-за эстетических проблем. Как можно помочь своим коленям выглядеть более привлекательно и подтянуто, несмотря на возраст?

Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

Область коленей стареет также, как и другие части тела, такие как лицо, руки и шея. Поэтому достаточно часто пациенты обращаются с просьбой о омоложении именно этой части тела. Их обычно беспокоят две основные проблемы: жировые отложения и дряблость кожи.

Для борьбы с жировыми отложениями в области коленей обычно используют инъекционные методики, такие как липолитические коктейли, или аппаратные процедуры. Липолитики вводятся в область избыточного жирового слоя, после чего за две последующие недели жир растворяется, и колени приобретают более эстетичный вид. Однако эффект от процедуры липолиза требуется поддерживать регулярно.

В качестве аппаратных методов, для этой области хорошо подходит фокусированный ультразвук, такой как аппарат Ultraformer, который применяется для омоложения лица и тела. Он отлично справляется с жировыми отложениями и птозом. Эта процедура безболезненна и не требует реабилитации.

Другой эффективной аппаратной методикой является микроигольчатый RF-лифтинг. Микроиглы помогают бороться с дряблостью кожи, эффективно подтягивая и уплотняя ее. После проведения курса процедур мы видим значительное улучшение кожи и ее омоложение.

Если в области коленей уже наблюдается обвисание кожи, то сначала используют препарат на основе гидроксиапатита кальция для стимуляции неоколлагенеза и улучшения упругости кожи. После этого можно переходить к аппаратным методикам. Выбор метода зависит от индивидуальных особенностей пациента.