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Федеральные сети захватили рынок: большинство россиян выбирают их для покупок

73% россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях

0:50
Экономика

Большинство россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях, с долей таких покупателей достигающей 73%.

73% россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Эти данные были получены в результате исследования Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), о чем сообщает газета "Известия".

Руководитель ИРПЭ Артур Гафаров отметил, что федеральные ретейлеры уверенно удерживают лидерство в потребительских предпочтениях.

Это связано не только с более низкими ценами, но и с широким ассортиментом и развитой сетью магазинов, доступных покупателям.

Опрошенные респонденты выделили несколько ключевых критериев, по которым они выбирают место для покупки продуктов: разнообразие ассортимента, близость магазина к дому, наличие промоакций и стоимость товаров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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