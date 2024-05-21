Федеральные сети захватили рынок: большинство россиян выбирают их для покупок

Большинство россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях, с долей таких покупателей достигающей 73%.
Эти данные были получены в результате исследования Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), о чем сообщает газета "Известия".
Руководитель ИРПЭ Артур Гафаров отметил, что федеральные ретейлеры уверенно удерживают лидерство в потребительских предпочтениях.
Это связано не только с более низкими ценами, но и с широким ассортиментом и развитой сетью магазинов, доступных покупателям.
Опрошенные респонденты выделили несколько ключевых критериев, по которым они выбирают место для покупки продуктов: разнообразие ассортимента, близость магазина к дому, наличие промоакций и стоимость товаров.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.