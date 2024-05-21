"А самое главное — нет китайцев": российская туристка делится впечатлениями о Таиланде

Россиянка назвала плюсом отдыха в Таиланде отсутствие китайцев

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка вместе с семьёй посетила курорт Пхукет в Таиланде и отметила, что одним из главных преимуществ было отсутствие китайских туристов. Своими впечатлениями она поделилась с порталом "Тонкости туризма", а её отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Фото: web.archive.org by GeoTravellers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Туристка рассказала, что они остановились в четырехзвёздочной гостинице Andakira.

"Не могу сказать, что отель был роскошным, но условия проживания вполне достойные, он честно заслуживает свои четыре звезды, особенно учитывая, что это Азия", — отметила она.

Тем не менее она указала на недостаток: в номере не было детской кровати, и за её предоставление нужно было доплатить 10 тысяч рублей.

Положительной стороной курорта она назвала почти полное отсутствие китайских туристов. Россиянка также сообщила, что планирует посетить другие туристические места Таиланда.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово начали отдыхать в регионе Кавказские Минеральные Воды, известном своими санаториями. Спрос на отдых в этом регионе с начала года вырос на 25 процентов.