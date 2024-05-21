Российские банки обслуживают 21,8 тыс. клиентов с капиталом свыше 100 млн рублей

По данным на конец 2023 года, в России насчитывалось 21,8 тысячи банковских клиентов с личным капиталом, превышающим 100 миллионов рублей.
За год их количество увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитической компании Frank RG.
Среди этих клиентов каждый пятый является сверхбогатым, с капиталом от 500 миллионов рублей. За год число таких россиян возросло на 60%, что составляет прирост в 1,6 тысячи человек.
Общий капитал клиентов, чьи ликвидные активы превышают 100 миллионов рублей, на конец прошлого года достиг 13,1 триллиона рублей.
Состоятельные россияне в 2023 году предпочитали хранить большую часть своих сбережений в рублях (70,6%), а остальное — в иностранной валюте.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.