Российские банки обслуживают 21,8 тыс. клиентов с капиталом свыше 100 млн рублей

Число сверхбогатых россиян увеличилось в 1,5 раза

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным на конец 2023 года, в России насчитывалось 21,8 тысячи банковских клиентов с личным капиталом, превышающим 100 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

За год их количество увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитической компании Frank RG.

Среди этих клиентов каждый пятый является сверхбогатым, с капиталом от 500 миллионов рублей. За год число таких россиян возросло на 60%, что составляет прирост в 1,6 тысячи человек.

Общий капитал клиентов, чьи ликвидные активы превышают 100 миллионов рублей, на конец прошлого года достиг 13,1 триллиона рублей.

Состоятельные россияне в 2023 году предпочитали хранить большую часть своих сбережений в рублях (70,6%), а остальное — в иностранной валюте.