Вкусный джем из свежего винограда с перцем чили, лимонным соком и пряностями: можно намазывать на тосты

Джем из свежего винограда с перцем чили: вкусная намазка на тосты

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить вкусный джем, который можно намазывать на тосты? Тогда вам к нам, а мы поделимся с вами рецептом вкусного и слегка острого джема из винограда.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Чёрный виноград

Соль по необходимости

Смесь пряностей Panch Phoron по мере необходимости

Сахар по необходимости

2 столовые ложки лимонного сока

3 столовые ложки растительного масла

Красный перец чили по желанию

Приготовление

Виноград как следует промойте под холодной водой, посолите и полейте лимонным соком. Разомните виноград руками. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в неё масло. Добавьте красный перец чили вместе с пряностями, обжаривайте несколько секунд на медленном огне. Добавьте в сковороду пюре из винограда и варите минимум 10-12 минут на среднем огне. Добавьте сахар и доведите до кипения, пока консистенция не станет густой.