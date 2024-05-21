Вкусный джем из свежего винограда с перцем чили, лимонным соком и пряностями: можно намазывать на тосты
Джем из свежего винограда с перцем чили: вкусная намазка на тосты
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Хотите приготовить вкусный джем, который можно намазывать на тосты? Тогда вам к нам, а мы поделимся с вами рецептом вкусного и слегка острого джема из винограда.
Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- Чёрный виноград
- Соль по необходимости
- Смесь пряностей Panch Phoron по мере необходимости
- Сахар по необходимости
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 3 столовые ложки растительного масла
- Красный перец чили по желанию
Приготовление
- Виноград как следует промойте под холодной водой, посолите и полейте лимонным соком. Разомните виноград руками.
- Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в неё масло. Добавьте красный перец чили вместе с пряностями, обжаривайте несколько секунд на медленном огне.
- Добавьте в сковороду пюре из винограда и варите минимум 10-12 минут на среднем огне. Добавьте сахар и доведите до кипения, пока консистенция не станет густой.
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