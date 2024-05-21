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Вкусный джем из свежего винограда с перцем чили, лимонным соком и пряностями: можно намазывать на тосты

Джем из свежего винограда с перцем чили: вкусная намазка на тосты

0:59
Еда

Хотите приготовить вкусный джем, который можно намазывать на тосты? Тогда вам к нам, а мы поделимся с вами рецептом вкусного и слегка острого джема из винограда.

Джем из свежего винограда с перцем чили: вкусная намазка на тосты
Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Чёрный виноград
  • Соль по необходимости
  • Смесь пряностей Panch Phoron по мере необходимости
  • Сахар по необходимости
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • Красный перец чили по желанию

Приготовление

  1. Виноград как следует промойте под холодной водой, посолите и полейте лимонным соком. Разомните виноград руками.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в неё масло. Добавьте красный перец чили вместе с пряностями, обжаривайте несколько секунд на медленном огне.
  3. Добавьте в сковороду пюре из винограда и варите минимум 10-12 минут на среднем огне. Добавьте сахар и доведите до кипения, пока консистенция не станет густой. 
Джем из винограда
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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